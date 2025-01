"ABBAdream", ecco lo show-tributo

Uno spettacolo imperdibile che farà rivivere al pubblico le emozioni indimenticabili della band svedese più iconica di tutti i tempi. Il nome è quello degli ABBA, naturalmente, di cui il Teatro delle Muse di Ancona domani sera (ore 21) ospiterà lo show-tributo ‘ABBAdream’. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (www.ticketone.it) e alla biglietteria del teatro (07152525). Per informazioni: 0859047726 www.besteventi.it.

Era il 1974 quando gli ABBA conquistarono l’Eurovision con la loro hit "Waterloo", dando il via a una carriera stellare che li ha consacrati come delle vere e proprie leggende della musica. Cinquant’anni dopo, ‘ABBAdream’ celebra la loro musica e il loro stile inconfondibile con un concerto emozionante e coinvolgente, un viaggio musicale indimenticabile. Lo spettacolo trasporterà gli spettatori in un’esperienza musicale coinvolgente, attraverso i più grandi successi degli ABBA, ripercorrendo la loro straordinaria carriera: dagli esordi fino al grande successo internazionale.

Dalle prime canzoni come "Ring Ring" e "People Need Love" alle hit indimenticabili come "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Super Trouper" e "Take a Chance on Me", ABBAdream farà rivivere le emozioni e l’energia che hanno reso gli ABBA un fenomeno globale. L’evento non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva a trecentosessanta gradi, capace di riportare in auge l’epoca d’oro del gruppo svedese in tutta la sua pienezza. I costumi scintillanti, le scenografie mozzafiato e le coreografie curate nei minimi dettagli rievocheranno l’atmosfera magica dei loro concerti dal vivo, mentre le proiezioni video e gli effetti speciali trasporteranno in un mondo fatto di musica, colori e divertimento.

Sul palco del Teatro delle Muse salirà una band eccezionale, composta da musicisti talentuosi e appassionati che reinterpreteranno le canzoni degli ABBA con una fedeltà impeccabile e un’energia travolgente. La band è stata selezionata per la sua abilità tecnica, la passione per la musica degli ABBA e la capacità di trasmettere al pubblico l’energia e l’emozione di ogni canzone. ‘ABBAdream’ è un omaggio sentito e appassionato a un gruppo leggendario, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Un’occasione unica per rivivere le emozioni immortali regalate dalle canzoni degli ABBA e per celebrare la loro eredità artistica, che continua ad ispirare generazioni di musicisti e amanti della musica.