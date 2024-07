Abdou, sabato l’ultimo viaggio per il Senegal

Sarà rimpatriata sabato la salma di Abdou Diokhane, il 12enne nato a Jesi, residente a Falconara ma la cui famiglia è originaria del Senegal, dopo una risposta incredibile da parte della comunità di Castelferretti, frazione dove viveva con mamma, papà e tre fratelli.

Anche i commercianti della popolosa frazione hanno fatto, e stanno facendo, la loro parte: una moltitudine di attività ha avviato una raccolta fondi parallela a quella promossa, l’altro ieri, anche dal sindaco Stefania Signorini per sostenere il trasferimento. Le risorse, poi, sembra verranno messe insieme entro lunedì e consegnate (con un bonifico) ai parenti che, invece, da quanto ricostruito dal Carlino, dovrebbero partire già nella giornata odierna per fare ritorno in terra natale.

Per "Abi", invece, l’ultimo viaggio dall’Italia all’Africa avverrà esattamente a sette giorni da quella morte inspiegabile, straziante, che ha sconvolto la città. Il piccolo è annegato nel tratto di mare antistante lo stabilimento Siesta, nei pressi del pontile all’altezza dell’ex Piattaforma Bedetti. Era un sabato mattina di spasso e divertimento. Vacanze estive, libertà e in spiaggia per vivere una giornata di relax, poi trasformatasi in una tragedia indicibile. Pare che si trovasse in acqua assieme ad almeno due amichetti, che dovrebbero essere sentiti dai carabinieri di Falconara per ricostruire l’accaduto, come disposto dal pm Ruggiero Dicuonzo che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Un atto dovuto, pur senza indagati.

Non è chiaro se il ragazzino si fosse tuffato dal pontile, ipotesi che non avrebbe trovato ancora riscontro (non c’erano segni sul corpo, dopo l’ispezione del medico legale). Resta invece accredito il fatto che non sapesse nuotare bene, prima di finire sott’acqua e non riemergere più, nonostante l’allarme lanciato subito e i soccorsi che sono scattati in tempi rapidissimi grazie ad un dispiegamento consistente di forze in campo. Si diceva che a Castelferretti, il paese dove frequentava la prima media alla scuola Montessori, la maggior parte delle attività commerciali ha risposto presente.

Le offerte possono essere consegnate a: Merceria da Lucia, Pasticceria Tesoro, Gioielleria Guidoni, Onoranze funebri Pieroni, Artstylist Samy, Natura Bizzarra, Pasticceria Brunelli, Hair Chic Palmi, Frutta&Verdura da Michela, Forno Taccalite, Sì con Te Market, Coal, Circolo Arci Quercetti, Circolo Acli e Lory Boutique. Ma la lista è in continua evoluzione. Dunque, una volta raccolta la cifra finale, sarà devoluta alla famiglia. Resta operativo, invece, l’altro canale per aiutare i genitori di Abdou: Iban IT39U0306937322100000001894, intestato a Diokhane Massamba, causale Donazione per Abdou.

Giacomo Giampieri