Addio al Caffé Bramante

Ha cessato l’attività il Caffè Bramante, lo storico locale che si affaccia su piazza della Madonna, proprio di fronte alla basilica della Santa Casa di Loreto. La chiusura ha lasciato amarezza tra i loretani che hanno appreso della serrata, soprattutto ieri, quando la piazza ha ospitato il 20esimo motoraduno per accogliere con il solito "rombo" l’inizio dell’anno. In tantissimi, come sempre, hanno partecipato per la benedizione impartita sul sagrato. Sarebbe scaduto il contratto d’affitto e la proprietà potrebbe decidere a breve di aprire altro al posto di quel locale che comunque, di fatto, a oggi è vuoto. I battenti sono stati serrati. Il Caffè nel corso della sua "vita" ha accolto migliaia di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo, anche durante le visite papali.