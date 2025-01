Addio alla vedova di Vittorio Merloni

Tutta Fabriano è in lutto per la scomparsa Franca Carloni Merloni, vedova del dottor Vittorio Merloni. Punto di riferimento per la città fabrianese. Carloni è deceduta ieri a 91 anni. Addoloratissimi i figli Maria Paola, Antonella, Aristide. Tutta la città sarà unita domani mattina alle 11 per partecipare ai funerali nella chiesa Beata Maria Vergine della Misericordia. Merloni morì nel 2016 a 83 anni all’ospedale "Profili" per malattia. "Un grande imprenditore" fu il messaggio che tante persone scrissero in rete appena appresa la notizia. Carloni ha sostenuto fino alla fine suo marito nel nome grande che portava: nel 2004 ricevette anche il premio Leonardo per l’internazionalizzazione e nel 2005 a New York il premio Gei (Gruppo Esponenti italiani) award in segno di riconoscimento ed apprezzamento per l’attività svolta, sia in campo industriale che commerciale. È stato membro del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti e fa parte del Comitato per la Corporate Governance della Borsa Italiana. Una donna dalla grande forza, sempre dedita alla famiglia e all’impresa che ha fatto conoscere il nome della città in tutta Italia.