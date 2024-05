Ai Frati Cappuccini si parla di anziani malati

Sabato a Corinaldo un Convegno sull’Alzehimer, l’incontro si terrà dalle 9 alle 13 nel Convento dei Frati Capuccini. L’assistenza all’anziano malato di Alzheimer rappresenta una delle sfide del welfare, che richiederà un lavoro di rete e il potenziamento dell’integrazione socio – sanitaria, al fine di migliorare la qualità di vita della persona malata e della famiglia.

"Il Convegno "L‘Alzheimer e le demenze, conoscere la malattia per saperla affrontare", organizzato dalla Fondazione Santa Maria Goretti, con il Patrocinio del Comune di Corinaldo e in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 8, è rivolto alla cittadinanza ed in particolare ai familiari di persone affette da demenza e agli operatori delle Strutture socio-sanitarie che quotidianamente operano a stretto contatto con questa realtà - spiegano gli organizzatori - La Fondazione Santa Maria Goretti- Servizi alla Persona è molto sensibile al tema in questione e intende approfondirlo, affinchè possa attivarsi con una progettualità che miri al sostegno delle famiglie, e al supporto di una comunità bisognosa di soluzioni sempre più concrete". Un’iniziativa importante per il territorio dove sono molte le realtà che si sono attrezzate per affrontare la problematica dell’Alzheimer.