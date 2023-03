Alla scoperta dei territori con Orienteering

La spiaggia di velluto regina dell’Orienteering. Questa disciplina sportiva, infatti, che consiste nel completare nel minor tempo possibile un percorso definito all’interno di un territorio sconosciuto solo con l’ausilio di bussola e cartina, sarà protagonista del progetto Mood che coinvolgerà anche Ostra e Ancona il 29 e 30 aprile, inserite insieme a Senigallia in una tappa del City Race European Tour (CRET), una serie di eventi e competizioni in alcune delle principali città europee. Il meeting sportivo è organizzato in collaborazione con la Asd Picchio verde, che opera in un contesto di diffusione dello sport orienteering a più livelli nelle Marche e nel Centro Italia. La manifestazione coinvolgerà anche gli studenti dell’Istituto Panzini come membri di staff di gara e per l’accoglienza. L’evento è stato presentato in Regione da Chiara Biondi, assessore regionale allo Sport, Goffredo Brandoni, assessore regionale ai Trasporti, Filippo Saltamartini, assessore regionale ai Servizi Sociali, Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia e Riccardo Pizzi, assessore comunale allo Sport. Attese in tutto circa mille persone che avranno così modo di visitare diversi luoghi della provincia. La disciplina coniuga sport, turismo, ambiente, cultura, sostenibilità e inclusività visto che permette anche ad atleti paralimpici di misurarsi nell’esplorazione del territorio e della città che si vivono tutti i giorni che diventano l’impianto sportivo della manifestazione.