All’Accademia56 "Il custode degli oggetti smarriti": venti attori

Quali storie si nascondono dietro gli oggetti smarriti? Chi li ha persi li sta ancora cercando oppure se n’è liberato volutamente? Sono le domande a cui cerca di rispondere lo spettacolo ‘Il custode degli oggetti smarriti’, che va in scena per quattro volte, oggi e domani alle ore 18 e alle ore 21, all’Accademia56 di Ancona, in via Tombesi.

Si tratta dello spettacolo di fine anno del laboratorio di primo livello, la cui regia è firmata da Ylenia Pace. Ben venti gli attori che saliranno sul palco. Anthony, il protagonista, da anni, colleziona e custodisce oggetti smarriti. Guardandoli scrive le loro storie e le conserva nei suoi raccoglitori grazie all’aiuto di Giada e sua figlia Nora. Ascoltando i suoi racconti il pubblico potrà sorridere, piangere e magari ritrovare ciò che cerca da tempo. Biglietto d’ingresso 10 euro. Per informazioni e prenotazioni (via whatsapp): 3927704328.