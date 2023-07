Ambarabà", Teatro Telaio presenta "Abbracci", una riflessione sull'abbraccio."

Fa tappa a Ostra "Ambarabà", festival di teatro per ragazzi. Stasera (ore 21.30) in piazza dei Martiri la compagnia Teatro Telaio presenta ‘Abbracci’, con drammaturgia e regia di Angelo Facchetti. Due panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? E’ necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro. I due panda imparano a manifestare le emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù. Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio.