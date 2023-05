Amicucci chiama Gobbi e Caimmi Esecutivo tra riconferme e polemiche

Ufficializzata la giunta della neosindaca Cristina Amicucci: restano tre assessori della precedente amministrazione guidata da Damiano Costantini, l’ex presidente del consiglio comunale Lorenzo Gobbi (ma da esterno avendo scelto di non partecipare alla competizione elettorale) e c’è anche una new entry. "La scelta degli assessori - spiega la sindaca - è stata orientata dalla competenza nelle materie delegate, dall’esperienza pregressa di assessorato, dalle esperienze professionali e dai voti di preferenza ottenuti". Nessun incarico di giunta per Andrea Mosconi per dieci anni capogruppo di Chiaravalle domani e riconfermato consigliere di maggioranza: una decisione che non ha mancato di sollevare critiche così come il fatto che nella nuova giunta c’è un assessore non eletto (Cinzia Caimmi la seconda dei non eletti) e un altro che non è candidato (Gobbi appunto). Mosconi interpellato dal Carlino, non nasconde la propria amarezza: "Quella di non essere in giunta non è stata una mia scelta, non sono stato nemmeno sentito. Per me si tratta di una grossa delusione. Qualche competenza credo di averla anche io e di esperienza in ambito politico e amministrativo ormai ne ho da vendere. Ho preso anche un discreto numero di preferenze (108, ndr)".

Non ha mancato di causare qualche perplessità anche l’assessorato a Bilancio e Personale assegnato a Lorenzo Gobbi, da esterno. Quell’incarico, secondo alcuni, sarebbe dovuto andare all’ex sindaco Damiano Costantini che però già prima delle urne aveva dichiarato che non avrebbe più ricoperto ruoli amministrativi. Restano con le stesse deleghe che avevano Eleonora Chiappa (è anche vicesindaco), Andrea Alcalini e Francesco Favi per la lista di maggioranza "Chiaravalle Domani". La new entry è Cinzia Caimmi, moglie dell’imprenditore Alberto Raffaeli che si è vista assegnare le deleghe alle attività produttive e sviluppo economico, volontariato civico, pari opportunità, inclusione e integrazione.

Sara Ferreri