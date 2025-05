Anche Falconara deve correggere

All’interno del Prp di Ancona rientra, seppur in parte inferiore, anche il territorio comunale di Falconara collegato al tratto costiero e immediatamente alle sue spalle. C’è un punto cruciale del Piano regolatore che riguarda la città amministrata dalla sindaca Stefania Signorini, l’area ex Montedison, con il comune che ha inviato delle correzioni sul testo più che delle osservazioni, tuttavia abbastanza importanti. I funzionari tecnici falconaresi nel documento inviato a Roma fanno riferimento a delle ‘imprecisioni’ a riguardo delle destinazioni urbanistiche dell’area in questione. Com’è noto dove per decenni c’è stato il sito, ormai dismesso da tempo, dell’ex industria chimica, sorgerà una centrale e idrogeno. L’Autorità portuale nel suo Prp scrive che nel sito ex Montedison "verrà realizzato un parco integrato turistico commerciale" e il comune di Falconara si è affrettato a correggere: "In quel sito è stato approvato il progetto di un impianto di produzione a idrogeno e di una stazione di rifornimento veicoli, come previsto da variante; per l’altra parte dell’area restano valide le destinazioni d’uso condivise col comune di Montemarciano per attività turistiche, ricreative, commerciali e tempo libero".