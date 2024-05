Ancona espugna Roma e conquista la salvezza

48

BASKET GIRLS

51

: Leghissa 7, Lucantoni 16, Fantini 16, Aghilarre 2, Cenci 2, Perone, Cedolini ne, Belluzzo, Benini ne, Preziosi 5, Manocchio. All. Bongiorno

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca 9, Rizzo, Yusuf 4, Dinga Mbomi 12, Malintoppi 10, Francia ne, Pelizzari 6, Carloni ne, Manizza ne, Barbakadze 10. All. Piccionne

Arbitri: Chiarugi e Di Salvo

Parziali: 8-16 22-27 41-36 48-51

Salta per la terza volta in tre partite il fattore campo ma stavolta ad esultare è il Basket Girls Ancona che dopo aver perso in casa il 1° maggio espugna per la seconda volta Roma 48-51 conquistando la salvezza in serie A2. Un risultato che vale quasi come una promozione considerate le peripezie vissute durante la stagione, arrivato al termine di un match giocato meglio delle avversarie fin dal principio: Basket Girls infatti avanti subito sul 8-16 alla prima sirena e poi 22-27 alla fine del secondo quarto. Tutto di marca locale però l’inizio del terzo periodo: Fantini sorpassa al 23’ (28-27) ma l’equilibrio è spezzato soltanto da Lucantoni e ancora Fantini sul finire di frazione (41-36 al 28’): si va all’ultima pausa con le locali sul +5. Due liberi della francese Dinga Mbomi riportano il punteggio in parità all’inizio del parziale decisivo (41-41 al 32’), poi Malintoppi riporta avanti la squadra dorica (45-46 al 35’). Finale punto a punto, con tensione a mille: si entra negli ultimi 2 minuti con le capitoline avanti 48-47, con i due quintetti che difendono con intensità ma sbagliano molto. Pierdicca sorpassa con due liberi (48-49 al 39’) poi dopo l’errore al tiro di Lucantoni arriva il pesantissimo 2 su 2 di Dinga Mbomi dalla lunetta (48-51). Roma non può che provare la tripla dell’overtime ma ancora Lucantoni sbaglia e Ancona festeggia una vittoria meritata che vale la salvezza.

Andrea Pongetti