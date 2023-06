Ancona, Viale della Vittoria in stato di abbandono, Giuseppina M. denuncia l'incuria

Caro Carlino, ho notato che il Viale della Vittoria in questo periodo non è proprio tanto curato. Mi riferisco in particolare alla vegetazione incolta in alcuni punti, mentre in altri ho visto che ciò che è stato tagliato per la manutenzione del verde è stato abbandonato ai piedi degli alberi in attesa che qualcuno passi a raccogliere il tutto. Non mi sembra un bello spettacolo. Insomma, è sempre la solita storia: è mai possibile che non riusciamo a tenere decorosamente pulita e in ordine una città che non è certo una metropoli?

Giuseppina M., Ancona