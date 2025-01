Anno nuovo, strade nuove: ecco dove e quando

L’anno nuovo è iniziato e alcune strade dissestate di Fabriano si rifanno il look. "Dopo alcuni interventi svolti nelle frazioni iniziano oggi in città i lavori di asfaltatura. Gli interventi inizieranno dall’anello intorno allo stadio comunale e interesseranno anche parte di viale campo sportivo. Successivamente si proseguirà sugli altri tratti della città e su alcuni tratti delle frazioni rimasti ancora da completare", dice l’assessore Lorenzo Vergnetta. Le zone interessate in particolare sono il viale Campo sportivo, piazzale Petruio e il tratto fino all’intersezione con le vie Buozzi e Dante. I lavori sono iniziati e proseguiranno fino al 24 di questo mese. Si concentreranno tra le 8.30 e le 17 dei giorni feriali. Inevitabili i disagi derivati dalla modifica alla viabilità: in pratica durante i lavori viene istituito il senso unico alternato o la chiusura temporanea del tratto e negli altri orari e nei giorni festivi il limite di velocità è abbassato a 20 chilometri orari. Si comincia con le strade ma, come detto durante il bilancio di fine anno, il 2025 sarà un anno importante dal punto di vista delle opere per Fabriano: andranno a completamento gli interventi di manutenzione della rete viaria cittadina, delle scuole Marco Polo e Mazzini, della frana di Moscano, del Pala Guerrieri e dell’impianto fognario del fiume Giano. Si prevede l’appalto e l’avvio di numerosi altri interventi, oltre a quelli sopra richiamati. In particolare, Palazzo Chiavelli e Palazzo Molajoli, la scuola di Marischio, la caserma dei Carabinieri, la piazza del Comune con le vie Ramelli e Marconi, le mura e la torre di Albacina, il retro del complesso San Francesco, le opere di ripristino dell’alluvione 2022 e la chiesa di San Domenico. "Nel 2025 ci aspetta la presentazione del Documento di posizionamento strategico della città con l’indicazione di alcuni cantieri progettuali su cui il Comune si impegna, ma chiama anche a raccolta gli altri livelli istituzionali, Regione e Governo, e il mondo economico e sociale per disegnare la prospettiva di Fabriano e delle aree interne della regione", ha sottolineato l’assessore al Bilancio e alla Progettualità Pietro Marcolini. Garantiti nel triennio i servizi di pubblica istruzione (trasporto scolastico, asilo nido e mense), l’appalto dei cimiteri, le attività e i servizi turistico-culturali (Iat, Teatro Gentile, biblioteca, Museo della carta e della Filigrana, Pinacoteca civica) e la custodia dei poli culturali. Incrementate le risorse all’Unione montana per la gestione del sociale e all’Ufficio tecnico per gli incarichi di progettazione e presentate le risorse per gli appalti di manutenzione delle strade e del verde e per le calamità naturali.