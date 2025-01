Arcevia in festa per i 100 anni di nonna Velia

Arcevia si prepara a festeggiare i 100 anni di Velia Costantini. Sabato l‘Amministrazione Comunale le consegnerà una targa augurale anche a nome di tutta la cittadinanza. Arcevia ha diversi centenari, persone che meritano sicuramente di essere festeggiate per il grande valore che ha questo traguardo.

Lavoro, ambiente naturale e sociale, alimentazione, qualità della vita hanno sicuramente contribuito al raggiungimento dei 100 anni. Alla signora Velia un abbraccio caloroso e auguri di ogni bene. A festeggiare la signora Velia insieme agli amminnistratori, sarnno anche i familiari. Le Marche si confermano una delle Regioni più longeve d’Italia. Gli ultra 90enni, secondo dati Istat del 2024, sono 26.163 (di cui il 70% è donna). Sono invece più di 600 gli ultracentenari di cui l’85% sono donne.

Le Marche hanno anche un altro primato, sono la regione con meno figli per donna. Si è spenta ormai più un anno fa Giuseppina Ceccarelli, per tutti "Peppa". Era la donna più longeva di tutta la provincia di Ancona dall’alto dei suoi 108 anni. Un traguardo che per la gran parte delle persone è un’utopia: oltre alla nonnina di Arcevia, sono diversi gli ultracentenari nella spiaggia di velluto ed il suo hinterland, molti dei quali ospiti delle case di riposto del territorio.