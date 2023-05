Arriva il circo a Osimo Rabbia degli animalisti

Gli animalisti dicono no al circo con animali che domani arriverà a Campocavallo di Osimo e fisserà le tende fino al 21 in via Bonomi. Il dibattito sta generando decine di commenti anche online sui maggiori gruppi di discussione. Manuela Pallotta, presidente dell’associazione "Amici animali" onlus di Osimo, assieme a tanti altri, ha manifestato il suo disappunto. La discussione ha infiammato anche la pagina Facebook della società circense, "presa di mira" da diversi osimani che hanno a cuore la salute degli animali e che sostengono che gli stessi non vengano adeguatamente tutelati dai proprietari del circo, sia durante gli spettacoli che prima delle esibizioni. Tali affermazioni sono state dibattute dagli stessi circensi che hanno smentito assicurando piuttosto la massima cura e assistenza nei confronti dei loro animali. A Osimo la tematica è molto sentita: anni fa gli animalisti sono arrivati addirittura in Consiglio comunale, armati di cartelli con immagini di animali e la scritta "Nato libero. Prigioniero a vita in un circo", a sostenere una mozione per approvare il regolamento che normi l’attendamento dei circhi.