Arriva la finale del Cantagiro con Fiordaliso

Senigallia piglia tutto, a ottobre arriva la finale del Cantagiro. Quasi terminato il calendario degli eventi della stagione estiva, l’amministrazione comunale guarda già all’autunno e ieri sono arrivate le prime conferme: dal 2 al 5 ottobre arriva alla Rotonda a Mare la finale del Cantagiro 2024, con una madrina di eccezione: Fiordaliso. Quattro giornate all’insegna della trasmissione che ha lanciato i più grandi talenti della musica italiana. Per la cantante icona degli anni ottanta, che con "Non voglio mica la Luna" ha fatto cantare generazioni e generazioni, non è la prima volta in città: nel 2017 aveva fatto da presidente di giuria durante l’elezione di Miss Senigallia. Direttore artistico dell’evento sarà Marco Zingaretti, che il 21 luglio condurrà Miss Italia in piazzale della Libertà. Una città dove gli eventi diventano il fulcro di ogni stagione e già alle porte dell’estate, quando ad animare le serate senigalliese saranno il 30esimo raduno Harley Davidson, in programma dal 6 al 9 giugno, e poi dal 21 al 23 giugno l’Rds Summef Festival. E ancora la settimana all’insegna dei concerti: ad aprire il primo luglio saranno i Simple Minds, a cui seguiranno i Pooh e numerose stelle del jazz. La caccia al biglietto è già partita. Non mancheranno gli eventi fulcro dell’estate sul velluto come il 105XMasters e il Summer Jamboree. Continua la ribalta per Senigallia, che a novembre si vedrà sul piccolo schermo con la trasmissione su Canale 5 delle dodici puntate di "Alex Bravo, poliziotto a modo mio", fiction con protagonista Marco Bocci e girata quasi interamente in città. Ma non solo, perché sempre in autunno sarà trasmessa la puntata di "Quattro Ristoranti", il programma di Alessandro Borghese che nelle settimane scorse ha visto come protagonisti quattro ristoratori senigalliesi. Musica, enogastronomia, sport e anche arte con le numerose mostre che anticipano il centenario di Mario Giacomelli, che sarà celebrato il primo agosto del 2025. Ma nel week-end del 25 aprile si respira già aria d’estate con le aperture straordinarie della Rotonda a Mare: nel mese di aprile sarà possibile visitare la Rotonda nelle giornate del 25, del 26, del 27 e del 28 aprile. Nel mese di maggio sarà consentito l’ingresso al pubblico nelle giornate del primo, 4 e 5 maggio. In queste giornate di apertura straordinaria saranno osservati i seguenti orari di accesso alla struttura: al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 fino alle 19.