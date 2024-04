Artigianato, street food e le margherite solidali dell’Avulss

Sarà un weekend ricco di eventi quello del 20 e 21 aprile a Falconara, con gli stand, l’animazione e lo street food de ‘L’arte del Made in Italy’ per grandi e piccini. Nello stesso fine settimana in centro si festeggerà la Giornata della Terra con iniziative di Legambiente e Marche Multiservizi, si potrà visitare la mostra di pittura dei ragazzi de ‘Il Volo della Libellula’ e si potrà persino partecipare ad un evento ufologico di livello nazionale, grazie al convegno del Centro ufologico del Mediterraneo di Benevento. Partendo dal mercatino, i banchi dell’artigianato artistico animeranno l’intera isola pedonale di via Bixio da via Cairoli a piazza Mazzini e saranno aperti dalle 10 alle 21. Saranno presenti anche dei truck food e un’area attrezzata per il ristoro. In piazza, tra l’altro, saranno realizzati i principali spettacoli. L’esposizione dell’associazione falconarese che sostiene le famiglie dei ragazzi con disabilità, invece, si terrà all’ex Mercato coperto (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20). Il Pergoli e la zona antistante saranno sede delle iniziative che strizzano l’occhio all’ambiente. Dunque, sempre nel palazzo affacciato su piazza Mazzini, che accoglierà la vendita delle margherite solidali dell’Avulss, sabato si terrà anche un evento dedicato agli ufo. Gli esperti si riuniranno e incontreranno Filiberto Caponi, il ceramista ascolano che nel 1993 fu protagonista di un caso che ebbe risonanza in tutta Italia: affermò, con tanto di documentazione fotografica, di aver avuto incontri con esseri extraterrestri. All’incontro parteciperà il ricercatore nazionale Ennio Piccaluga.