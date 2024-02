Asilo aperto la sera per dare "libertà" ai genitori

"Nido al chiar di luna" è l’iniziativa organizzata dal centro per l’infanzia ‘Gli esploratori dell’arcobaleno’ di Staffolo, convenzionato con il Comune, per "far vivere ai genitori un momento di spensieratezza e mentre i loro bambini sono al sicuro e si divertono. Jessica Pelagagge e Renata Bianchi, socie di Indaco snc, società che gestisce il centro per l’infanzia di via Coste hanno organizzato un’apertura straordinaria del nido, dalle 19 alle 22.30, invitando tutti i bambini frequentanti e i loro fratelli/sorelle. La serata prevedeva la cena per tutti i partecipanti, preparata dalla gastronomia oltrechè tanti giochi e attività.