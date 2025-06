Schianto in bici nel bosco. Arriva l’eliambulanza

Incidente durante una escursione per un biker del posto, caduto mentre stava pedalando in un bosco nella zona di Canderico. Il brutto incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Il ciclista, N.S. le iniziali, 43enne di Sassoferrato, era in compagnia di un altro ciclista poco più avanti di lui ma ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Il compagno di escursione non vedendolo arrivare è tornato indietro scoprendo quanto accaduto e attivando la macchina dei soccorsi.

Sono così arrivati, in una zona piuttosto impervia, i sanitari del 118 e poi a supporto anche i vigili del fuoco di Fabriano. Il ciclista caduto lamentava dolori a una gamba e al bacino, così è stato deciso di chiedere l’intervento dell‘eliambulanza. Il paziente è stato quindi assicurato alla barella spinale e poi verricellato. Rimasto sempre cosciente è stato poi trasportato all’ospedale di Torrette per le verifiche del caso. Il ciclista 43enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.