"Cessione della raffineria Api? E’ il momento della trasparenza"

Possibile cessione del Gruppo Ip-Api, il Pd di Falconara punta il dito sul primo cittadino Stefania Signorini: "Che la sindaca dichiari di essere venuta a conoscenza della vicenda solo ora appare quanto meno allarmante. Un’istituzione pubblica, in particolar modo un’amministrazione comunale, deve essere proattiva, informata e presente su dossier di tale rilevanza".

Per i dem, infatti, "non si tratta di un’indiscrezione dell’ultim’ora", in quanto "da mesi, su testate locali e nazionali, si rincorrono notizie circa l’intenzione del Gruppo Api, controllato dalla famiglia Brachetti Peretti di Roma, di vendere asset rilevanti, tra cui proprio la raffineria di Falconara, a soggetti esteri operanti nel settore petrolifero. Un processo che, se confermato, potrebbe avere ricadute profonde sul tessuto economico, sociale e ambientale del nostro territorio". Dunque "chiedono con fermezza trasparenza e coinvolgimento. Ci auguriamo che ogni eventuale passaggio societario avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente e con la massima tutela per i cittadini e per i lavoratori, diretti e indiretti, coinvolti nella filiera", aggiungendo "vigileremo affinché il futuro della città non venga deciso altrove, nel silenzio delle istituzioni locali". Domani il confronto tra sindaco e proprietà.