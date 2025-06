Osimo, l’assessore Pellegrini: "Aiuti alle fasce più deboli. Subito il nuovo auditorium"

Nella squadra di governo della neo sindaca di Osimo Michela Glorio c’è Mauro Pellegrini, veterano delle giunte Pugnaloni. "Per la delega al Bilancio l’obiettivo prioritario è continuare a mantenere i conti in ordine, unico presupposto che consente all’Amministrazione comunale di poter impostare politiche pubbliche mirate in favore delle fasce più deboli. Mi impegnerò a mantenere l’esenzione dell’addizionale Irpef per i redditi fino a 15mila euro, attualmente una delle soglie di esenzione più alte in Italia".

Alla delega alla Cultura, che ha ricoperto per due mandati amministrativi consecutivi, quest’anno si accompagna quella al Turismo: "Da subito bisognerà riannodare relazioni con i Comuni limitrofi, la Riviera del Conero e la Regione per ripartire con la promozione turistica e il marketing territoriale della nostra città. Partiremo proprio da un finanziamento regionale di circa 50mila euro (su progetto proposto proprio dalla Glorio durante la precedente amministrazione) per il marketing digitale, che consentirà di mettere in rete il nostro portale del turismo con quelli nazionali. Ripartiremo con le ’passeggiate culturali’ e continueremo a puntare sulla valorizzazione del sito archeologico di Montetorto: già da quest’estate il sito sarà inserito nella stagione di teatro Classico ’Teatri Antichi uniti’ curata dall’Amat".

Per quanto riguarda le infrastrutture culturali, spicca la nuova biblioteca: "Aldilà della scelta sulla sua collocazione, che passerà per un confronto con l’Istituto Campana, è necessario che questo progetto sia accompagnato da una discussione pubblica per una biblioteca moderna. Per l’organizzazione museale della città è indispensabile concepire un sistema museale cittadino pienamente inserito in ’rete’ che coinvolga il Comune, l’Istituto Campana e la Diocesi (Museo Diocesano). Da subito invece gli interventi all’auditorium di San Francesco (resi necessari dalla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della ditta aggiudicataria) ed entro luglio contiamo di inaugurare il nuovo auditorium degli ex Magazzini Campanelli. In attesa della fine dei lavori di Palazzo Campana, ci impegniamo a riprendere la stagione delle mostre, principale motore, valutando luoghi alternativi".

si.sa.