Attenti al nuovo Monza Eccheli: "Pronti a stupire"

di Andrea Gussoni

Finito il tempo delle vacanze, la Vero Volley Monza si è radunata in vista della stagione 20232024. L’annata sportiva che vedrà impegnati in campo i ragazzi di Eccheli sarà la decima consecutiva in SuperLega e vedrà la partecipazione della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley anche nella CEV Challenge Cup.

Assieme a capitan Thomas Beretta e al centrale Gabriele Di Martino, volti noti della scorsa stagione, fanno parte del raduno anche i nuovi Ibrahim Lawani, Francesco Comparoni e Marco Gaggini, gli ultimi due già transitati in prima squadra a Monza nella stagione 20212022. Completano l’organico a disposizione di Eccheli, Flavio Morazzini, prodotto delle giovanili monzesi e i due atleti dell’Under 19, Gabriele Mariani e Gabriele Pertoldi, in attesa dei giocatori al momento impegnati in Nazionale: Gianluca Galassi, Fernando Kreling, Eric Loeppky, Stephen Maar, Luka Marttila, Arthur Szwarc, Ran Takahashi e Petar Visic.

Il primo appuntamento ufficiale in calendario per Beretta e compagni è fissato per il 22 ottobre all’Eurosuole Forum di Civitanova per l’esordio nella SuperLega 20232024.

Massimo Eccheli: "L’obiettivo principale della stagione è sicuramente arrivare in fondo alla Challenge Cup, trofeo a cui teniamo particolarmente dopo la qualificazione guadagnata nel finale dello scorso anno. Sarà importante anche essere molto competitivi in SuperLega, campionato che quest’anno si prospetta più duro rispetto alla passata stagione. In questo momento, con gli atleti che abbiamo a disposizione, io e il mio staff imposteremo un lavoro sia fisico sia tecnico per trovarci pronti quando i nazionali rientreranno dagli impegni in giro per il mondo".

Il tecnico aggiunge: "Abbiamo costruito una buona squadra ma anche la concorrenza è molto attrezzata per cui in campo pagherà solo il lavoro fatto in allenamento".

Nel frattempo è iniziato anche il secondo periodo di vendita libera per gli abbonamenti alle prime squadre del Consorzio Vero Volley, che si chiuderà in occasione della seconda gara interna delle formazioni. L’abbonamento alla stagione 20232024 comprende tutte le gare interne di campionato, le coppe europee (escluse finali o Final Four in sede terza), i playoff e le gare di Coppa Italia (esclusa Final Four). Inoltre a tutti gli abbonati sarà fornita una sciarpa del tifoso e un buono da 10€ valido per l’acquisto di una maglia.