"Calciomercato". Il programma Sky fa tappa in città

"Calciomercato l’originale", il programma di Sky fa tappa sulla spiaggia di velluto. Il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, sarà protagonista dal 10 al 15 giugno. La location sarà probabilmente quella della Rotonda a Mare e parte delle riprese si concentreranno anche in piazzale della Libertà. L’attenzione sul calcio sarà alta e i temi da affrontare saranno tantissimi non solo sul fronte del calciomercato, dato che prenderà anche il via il campionato europeo di calcio 2024, su cui il sipario si alzerà venerdì 14 e che vedrà l’Italia in campo già sabato 15. E il lungomare della spiaggia di velluto sarà anche la location dove seguire le partite degli azzurri, grazie ad alcune deroghe, i match della nazionale si potranno seguire anche dagli stabilimenti balneari, come era avvenuto anche nel 2020. Senigallia conferma ancora una volta il suo appeal di città turistica, dopo essere stata scelta tra una delle sei location dove si terrà l’Rds Summer Festival, è anche una delle sette città che ospita il programma sul calciomercato di Sky insieme a Fano, dove si aprirà il tour estivo, che seguirà poi a Senigallia, Alassio, Cervia-Milano Marittima, Grado, Reggio Calabria e in valle di Fassa.

si. sa.