Campi da padel al posto dei parcheggi

Molti cittadini del quartiere Adriatico sono esasperati. Il motivo? E’ presto detto. Si tratta della carenza cronica di parcheggi, che a volte costringe i residenti a perdere molto tempo prima di trovare un posto libero, cosa che può avvenire anche a notevole distanza dalla propria abitazione. Non tutti, infatti, hanno un garage o un posto auto all’interno di un’area privata. Il parcheggio che si trovava di fronte all’ex stadio Dorico è stato notevolmente ridotto, ed è proprio il progetto del nuovo Dorico che suscita la rabbia di molti anconetani. Nel punto in cui si trova la gradinata si era parlato di realizzare un parcheggio per i residenti. Poi, invece, si è saputo che lì sorgeranno due nuovi campi da tennis e un campo da padel. Una decisione che renderà ancora più grave la situazione di chi deve trovare ogni giorno un posto per la sua macchina. Per questo è iniziata una raccolta firme, ‘contro il menefreghismo’, che ha già raggiunto dei buoni risultati, e che è destinata a crescere. Secondo molti, infatti, si poteva trovare un’altra soluzione, che non danneggiasse in modo così evidente i cittadini. Il progetto è stato definito da un rappresentante dell’amministrazione comunale come qualcosa che andrà a beneficio dell’intera collettività. Di sicuro non andrà a beneficio di chi si trova di fronte a un problema serio come quello di trovare un posto auto non lontano qualche chilometro da casa. C’è chi si chiede: era davvero necessario il campo da padel? O almeno, non c’era un altro posto dove farlo?