Campione sul campo visita la cardiochirurgia

Daniele Massaro, ex calciatore di Roma, Milan e della nazionale ai mondiali del 1994 negli Usa, in visita al reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Torrette. Una visita particolarmente gradita quella fatta da Massaro ieri mattina all’interno dell’unità operativa gestita da anni dal professor Marco Pozzi. I più felici sono stati i piccoli pazienti ricoverati nel reparto del presidio del cardiologico Lancisi dove si trattano patologie molto serie. Soddisfatto anche lo stesso primario dell’unità cardiochirurgica pediatrica: "La visita di Daniele Massaro al nostro reparto oggi è stata molto importante _ ha scritto il professor Pozzi sulla sua pagina Facebook _. Un campione nello sport e una persona speciale. Massaro ha regalato dei momenti di gioia ai pazienti e al personale e ha emozionato tutti, compresi i tifosi milanisti che sono venuti nel nostro reparto appena saputo che lui sarebbe stato presente. Un ringraziamento particolare da parte mia". Massaro è comparso in una serie di fotografie molto belle scattate dentro il reparto, assieme a Pozzi e al suo personale sanitario al completo, ma soprattutto con i piccoli pazienti.