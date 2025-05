Campioni in tour, raccolti giocattoli per il Salesi

Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici, tutti appassionati di calcio si sono ritrovati lunedì allo Stadio del Conero per la seconda edizione di “Campioni in tour”, il torneo che coinvolge i bambini di ogni età all’insegna del gioco, della condivisione e della solidarietà. Attraverso le offerte della giornata, (l’ingresso era gratuito) da parte delle società e del pubblico sono stati acquistati giocattoli per il Reparto Pediatrico dell’Ospedale Salesi di Ancona. Il torneo, che ha avuto una grande partecipazione, costituisce una tappa del progetto Nazionale ‘Campioni in tour’.