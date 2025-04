Capitale delle crociere. La prima nave a idrogeno. Domenica sbarca Hamburg

Ancona si prepara a diventare un vero polo crocieristico. Non solo per le novità annunciate ieri in Comune riguardo l’ospitalità per i crocieristi, ma anche e soprattutto per la novità che proviene da Fincantieri. L’azienda con sede a Trieste e Viking, infatti, hanno annunciato ieri la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione che per la generazione di energia elettrica. Si chiamerà "Viking Libra" ed è attualmente in costruzione proprio nello stabilimento anconetano di Fincantieri, con consegna prevista per la fine del 2026. Con una stazza lorda di circa 54mila tonnellate e una lunghezza di 239 metri, Viking Libra potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. La nave sarà in grado di navigare e operare a zero emissioni. E magari oltre a uscire dal porto di Ancona, ci porterà anche i crocieristi. Che quest’anno saranno meno dello scorso anno, ma troveranno al porto dorico una città pronta ad accoglierli.

Saranno quaranta le toccate previste dalla stagione alle porte – contro le cinquantasei dell’anno scorso –: si comincerà domenica prossima con l’arrivo della Ms Hamburg e si concluderà il 29 novembre con la Viking Star. Delle quaranta, ventisette saranno di Msc, le altre di differenti compagnie, tra cui la Caledonian Sky, la Explorer 2, la Explora I, la Bouganville, la Nautica, la Dumont D’Urville e la Seven Seas Navigator. Tante navi da crociera e compagnie che sbarcheranno nel porto dorico migliaia di turisti che, a partire da quest’anno, come spiegato nella conferenza stampa di ieri in Comune, potranno usufruire di un unico terminal, quello finora utilizzato solo da Msc.

L’amministrazione comunale, però, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale, ha predisposto altre iniziative per accogliere i visitatori, tra cui l’apertura anche a ora di pranzo delle chiese, duomo compreso, un bagno pubblico autopulente proprio a fianco alla cattedrale, un punto d’informazione e accoglienza alla base del Palazzo degli Anziani, e il trenino turistico che permetterà a tutti di scoprire Ancona fino al Passetto, con una tappa ancora da pianificare alla Mole Vanvitelliana.

Una serie di iniziative, realizzate non solo in collaborazione con l’Autorità portuale ma anche con l’arcidiocesi, che ha illustrato l’assessore al turismo Daniele Berardinelli: "Annunciamo una svolta per la città di Ancona – ha dichiarato Berardinelli – visto che abbiamo siglato accordi fondamentali per dare un servizio di accoglienza ai turisti all’altezza di un capoluogo di regione. Con l’Autorità abbiamo realizzato un accordo per i quaranta sbarchi in città: prima c’erano due itinerari diversi, Msc utilizzava il terminal crociere e gli altri scendevano in ordine sparso, con discreta difficoltà da parte dei collaboratori per predisporre un servizio di accoglienza all’altezza. Abbiamo uniformato questo passaggio: utilizzeremo solo il terminal crociere, d’accordo con l’Autorità portuale, e riusciremo così a dare informazioni direttamente sulla banchina a tutti i croceristi che sbarcano. A maggio iniziano i lavori in piazza della Repubblica, dunque indirizzeremo i croceristi a Portella Santa Maria, da dove partirà anche il trenino.

E gli altri a Palazzo degli Anziani, perché a regime sarà quello il luogo dove manderemo tutti i croceristi, dove a regime ci sarà il futuro Iat, con quattro locali per accogliere, indirizzare, e promuovere prodotti locali, luogo centrale rispetto alla parte storica e archeologica della città. Stiamo aspettando il bando della regione per attrezzarlo". In progetto, inoltre, l’apertura di Ancona Sotterranea al turismo tramite il recupero dei locali ipogei da cui si accede in piazza Stamira a fianco all’edicola.