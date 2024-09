Carta è Cultura: 4 giorni di iniziative

Dal 19 al 22 settembre Fabriano ospiterà la seconda edizione di "Fabriano Carta è Cultura": quattro giorni in cui la città si trasformerà in un punto di incontro per artisti, studiosi, creativi e professionisti del settore, celebrando il valore universale della carta e la sua centralità nella trasmissione della cultura e dell’innovazione. Uno dei momenti più rilevanti dell’evento sarà il Forum nazionale delle Città Creative Unesco, che si terrà il 19 e il 20 settembre, in occasione del ventennale della fondazione del Network Unesco. Durante il Forum, si discuterà della novità del Manifesto di Braga, documento che propone di includere la Cultura come obiettivo autonomo nell’Agenda Onu post-2030. Inoltre, Fabriano siglerà un impegno con le città di Angoulême (Francia), Heidelberg (Germania), Capellades (Spagna), Santa Maria de Feira (Portogallo) per costituire l’Itinerario Culturale Europeo della Carta. Il 20 settembre, il prof. Massimo Cacciari inaugurerà ufficialmente l’evento con una lectio magistralis al Palazzo del Podestà, esplorando il rapporto tra tecnica, condizione umana e metafisica. Il 21 settembre sarà la volta di Matteo Garrone, regista di fama internazionale