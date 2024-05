Casa piccola e sporca: dentro coppia con 20 cani

Vivevano in casa con venti cani e in precarie condizioni igieniche. Così è stata trovata una coppia, un uomo e una donna, a Torrette, all’interno di una abitazione di proprietà di un privato che da mesi non riscuote più l’affitto. I vicini sentivano abbaiare spesso i cani, tenuti in un piccolo balcone che non era sufficiente a garantire le giuste condizioni per un animale, e hanno segnalato il problema al comando della polizia locale. Giovedì gli agenti sono andati a fare un controllo e hanno trovato l’appartamento, di circa 70 metri quadrati, in pessime condizioni. Sporcizia, escrementi, rifiuti, resti di alimenti e un odore nauseabondo. E’ stato allertato il servizio veterinario pubblico che ha provveduto a sistemare gli animali al canile. Sono tutti cani di piccola e media taglia, non risultano abbiamo subito maltrattamenti ma non erano tenuti in buoni condizioni igieniche pertanto sono stati portati via dall’abitazione e interessati i servizi sociali. La donna sarebbe già seguita dagli uffici, il suo compagno no.

Nel fine settimana invece le volanti della questura sono intervenute in via Montebello per un nigeriano che ha lanciato un mattone a un italiano di 37 anni, senza fissa dimora. L’uomo ha riportato una ferita non grave, il mattone gli ha sfiorato l’orecchio. Era l’1 di sabato quando è arrivata la polizia che ha identificato il 37enne scoprendo che aveva un divieto di dimora ad Ancona. E’ stato denunciato. La questura ha tratta dall’inizia dell’anno 708 richieste di protezione internazionale.