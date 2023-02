Casacon, apertura in primavera "Rinasce l’ex Conchiglia Verde"

Sarà inaugurata in primavera Casacon, la nuova vita dell’ex Conchiglia verde a Sirolo, l’area all’interno del Parco regionale del Conero. Il progetto, curato dall’architetto Federica Paladini e dallo studio Solido di Ancona, prevede l’apertura con l’obiettivo di mantenere vivi i ricordi nati in quel luogo memorabile. "La nostra intenzione – racconta Carlo Boldrini, ceo di Casacon e di Pil, importante agenzia di comunicazione che sta dietro al progetto – è recuperare la memoria del locale e allo stesso tempo valorizzare il territorio, con la creazione di nuovi posti di lavoro, impegnandoci ad assumere professionisti locali e avvalendoci di fornitori a chilometro zero". La Conchiglia verde, infatti, ha una storia incredibile: nasce nel 1948 dalle ceneri di un campeggio Balilla e vive il suo periodo d’oro tra gli anni Cinquanta e Settanta, in cui è frequentato da artisti del calibro di Patty Pravo, Mina, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e Lucio Dalla. Un locale che è entrato nella storia. Il nuovo locale abbandona il nome Conchiglia verde, come da richiesta della famiglia Sturba, e si trasforma in Casacon, dall’unione della parola casa come luogo famigliare e Con, compreso nelle parole Conchiglia. Il progetto di Casacon è incentrato infatti sull’essere umano a 360 gradi, non solo una struttura ricettiva con ristorante, cocktail bar, musica live e suite ma anche un punto di ritrovo per attività variegate.