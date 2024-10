Castelfidardo A Civitanova punti pesanti

Non c’è tempo di digerire i tre bocconi amari che il Castelfidardo ha dovuto ingoiare domenica, in casa, dalla Samb. Domani quindi si tornerà di nuovo in campo. Per il turno infrasettimanale di campionato. E per il Castelfidardo è previsto un altro derby. A Civitanova (ore 18), una sfida salvezza in quarta serie dopo i derby dell’anno scorso che valevano per l’alta classifica dell’Eccellenza. E senza tifosi fidardensi al seguito dopo i tafferugli della stagione scorsa tra le due tifoserie avvenuti all’esterno dello stadio civitanovese. Il Castelfidardo calcio ha comunicato "che la Prefettura di Macerata ha disposto che il match tra Civitanovese e Castelfidardo venga disputato con la chiusura al pubblico del settore ospiti. Pertanto la vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Ancona sarà vietata, mentre per i residenti della provincia di Macerata avverrà solamente con biglietto nominale presso i punti vendita indicati nella città di Civitanova Marche. La società, pertanto, invita i propri sostenitori a non recarsi a Civitanova Marche il giorno della partita". In squadra "non c’è tempo per pensare troppo alla sconfitta, perché rigiochiamo di nuovo. "Contro la Civitanovese dobbiamo fare punti, vincere, muovere la classifica - fa sapere l’esperto difensore dei biancoverdi Matteo Boccaccini, classe 1993 -. Domenica si sono affrontate due squadre che lottano per obiettivi diversi. Una Samb attrezzatissima, noi invece ci dobbiamo salvare. Abbiamo subito due gol un po’ rivedibili. purtroppo c’è rammarico per il palo di Cotugno, per l’occasione di Paponi salvata sulla linea, ma il calcio è fatto di episodi". La Samb invece ha chiuso la partita nel primo tempo.

"Di positivo ci sono state la prestazione e le occasioni che abbiamo creato. Anche nel secondo tempo, sotto di tre gol, ho visto una squadra propositiva, con voglia di fare, orgoglio, abbiamo sudato la maglia e onorato l’impegno per quello che potevamo fare. Partire nella ripresa sotto di tre gol è difficile, ma proprio per questo abbiamo avuto una buona reazione. Siamo partiti forte, potevamo fare solamente così, provare a fare un gol sperando in qualche blackout della Samb. Ma sono solidissimi e meritano la classifica che hanno". Primo posto per i rossoblu, in coabitazione con la Forsempronese. Il Castelfidardo - applaudito a fine gara dalla propria tifoseria - invece scende al penultimo posto insieme alla Fermana, dietro solo l’Avezzano. "La Civitanovese ci ha scavalcato in classifica e quindi mercoledì (domani, ndr) bisognerà fare punti importanti e soprattutto pesanti".