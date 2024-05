Castelfidardo ko, serie D un po’ più lontana

2

: Sarti, Morganti, Fossi, Cannoni (41’ st Graciotti Lucio), Fabiani, Rotondo, Pedini (4’ st Nacciariti), Miotto (21’ st Evangelisti), Napapere, Guella, Sidorenco. Panchina: Schirripa, Bellucci, Martella, Marzuolo, De Meo, Graciotti Lo. All. Giuliodori.

UNIPOMEZIA: Borghi, Bagaglini, Ramceski (21’ st Delgado), Camara (33’ st Crescenzo), Lupi (41’ st Pacchiarotti), Binaco, Bordi, Ippoliti, Morelli, Piro (31’ st Paoloni), Sbordone (26’ st Morbidelli). Panchina: Sacchetti, Paoloni, Suffer, Tonissi. All. Casciotti.

Arbitro: Manzi di Verona

Reti: 17’ pt Binaco (rig.), 20’ pt Cannoni (rig.), 38’ pt Piro, 5’ st Lupi, 35’ st Morganti.

Note: espulsi al 32’ st Piro direttamente dalla panchina, al 32’ st Nacciarriti per doppia ammonizione e al 46’ st ‘ Crescenzo per gioco violento.

Vince l’UniPomezia l’andata della semifinale playoff nazionale di Eccellenza per la D. Ma il Castelfidardo c’è. Nonostante le assenze, ben quattro (tra squalificati Braconi, Fabbri, Imbriola e l’infortunato Kurti). Un match ricco di emozioni, duro, intenso, con tanti tifosi al Mancini (una quarantina saliti dal Lazio). Gli ospiti partono subito forte, ma l’ex Camara è anticipato all’ultimo, mentre dall’altra parte risponde Sidorenco che mette una bella palla non capitalizzata dai fidardensi. Al 15’ la prima vera emozione con Fabiani che atterra Lupi in area di rigore biancoverde. Per l’arbitro è rigore e Binaco spiazza Sarti per il vantaggio ospite. Dura poco però il vantaggio dell’UniPomezia, perché dall’altra parte Nanapere viene atterrato in area. Rigore anche per i biancoverdi con l’esperto Cannoni freddo dagli undici metri che riporta in parità il punteggio. Nel finale della prima frazione arriva il nuovo vantaggio per la squadra di Casciotti. Un tiro cross dalla sinistra di Piro beffa Sarti.

A inizio ripresa l’UniPomezia trova addirittura la terza rete con bomber Lupi che trova la deviazione vincente sotto porta per l’1-3 dell’Unipomezia. Il Castelfidardo prova a riorganizzarsi e al 15’ Guella avrebbe una buona palla tra i piedi ma la sua conclusione viene bloccata in due tempi da Borghi. Un minuto altra sortita offensiva biancoverde prima con Cannoni, che perde l’attimo buono per tirare, poi con Miotto dalla distanza, ma Borghi para senza problemi. Il Castelfidardo reclama anche un presunto rigore per un tocco di mano di Morelli, ma l’arbitro lascia correre. E’ un Castelfidardo che non è neanche fortunato: sulla conclusione di Evangelisti tira il palo salva gli ospiti. I fidardensi rimangono in dieci per l’espulsione di Nacciarriti, per doppia ammonizione, ma rialzano la testa con il gol di Morganti. Nanapere impegna da posizione defilata Borghi che però risponde presente. Anche l’UniPomezia nel recupero rimane in dieci per l’espulsione del neo entrato Crescenzo al per una gomitata su Fossi, ma il risultato non cambia. L’andata è dell’UniPomezia. Il ritorno si giocherà domenica in Lazio.