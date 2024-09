C’è Marco Tullio Giordana

Doppio appuntamento con Marco Tullio Giordana domani al Cinema Arena Gabbiano di Senigallia. Il grande regista sarà presente alle due proiezioni del suo ultimo film "La vita accanto", presentato in anteprima nazionale assoluta la settimana scorsa. Alle ore 18.30 Giordana sarà nella sala interna, mentre alle 21.30 si sposterà nell’Arena, dove al termine della proiezione ci sarà un incontro-dibattito con il pubblico, sul film e sul suo lavoro in generale. "La vita accanto" è ispirato all’omonimo romanzo edito nel 2010 della scrittrice Mariapia Veladiano, vincitrice tra l’altro del Premio Calvino. L’opera racconta la storia di un nucleo familiare in cui segreti inconfessabili e sensi di colpa si intrecciano a grande talento e voglia di riscatto. Ne è protagonista una famiglia vicentina molto influente, formata da Maria (Valentina Bellè), suo marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e da Erminia (Sonia Bergamasco), sorella gemella di lui e pianista di successo. La coppia avrà una bambina, che pur essendo sana e bella nasce con una vistosa macchia purpurea che le copre metà volto. Quella macchia diventerà presto una vera e propria ossessione in grado di sconvolgere gli equilibri della famiglia e di conseguenza della stessa bambina, che riuscirà ad alleviare il trauma grazie alla sua passione per la musica.

Marco Tullio Giordana è uno dei registi ‘impegnati’ più popolari d’Italia. Basti dire che il film che lo ha lanciato è ‘Pasolini, un delitto italiano’, anche se il suo più grande successo di pubblico e di critica è il successivo ‘I cento passi’, uscito nel 2000, lungometraggio dedicato a Peppino Impastato, martire della lotta contro la mafia. Nel 2001 esce un altro dei capisaldi della sua filmografia: ‘La meglio gioventù’, che racconta trentasette anni di storia italiana, dal 1966 al 2003, attraverso le vicende di una famiglia della piccola borghesia romana. Il titolo è ispirato all’omonima raccolta di poesie di Pier Paolo Pasolini. Gli organizzatori ricordano che per evitare lunghe file al botteghino è possibile acquistare il biglietto in prevendita attraverso il link presente sul sito www.cinemagabbiano.it.