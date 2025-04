Il Pd all’attacco:: "Navigate a vista"

"Nessuna visione sul futuro della nostra città. Un progetto che il sindaco prima approva in giunta e ora vuole cambiare, il proposito iniziale stravolto in un suo aspetto fondamentale: il passaggio delle auto attraverso la piazza in modo da non renderla più pedonale". L’opposizione consiliare ad Ancona (Pd, Diamoci del Noi, Ancona Futura e Altra Idea di Città) attacca la giunta su piazza della Repubblica il giorno dopo l’incontro pubblico a Palazzo del Popolo dove, tuttavia, nessuno dei consiglieri di minoranza era presente.

L’attacco alla giunta Silvetti è frontale: "Un cambio in corsa motivato, è proprio il caso di dire, solo da piccole esigenze di bottega. Il consulente esterno al decoro, Riccardo Picciafuoco, nominato dallo stesso sindaco, sbugiardato davanti a tutti per l’ennesima volta. Il progettista del Comune, l’architetto Massimo Canesin, dichiara di non aver alcuna intenzione di modificare la sua iniziale impostazione. Su un luogo così rappresentativo si naviga a vista e in balia delle onde, con un continuo gioco al rimpiattino. Un esempio di incapacità, assenza di visione e di coraggio, l’ennesima figuraccia che segue quella sugli arredi del corso, sulle manutenzioni, sulle ciclabili, sui parcheggi, sul verde e su molto molto altro".