Il primo bilancio: "Ancona Servizi promossa. Evitati gli affollamenti"

"Se le cose dovessero proseguire in questo modo, mi sento già di poter fare i complimenti ad Ancona Servizi per come ha organizzato la Fiera di San Ciriaco edizione 2025. Era la prima volta dopo un quarto di secolo in cui la gestione era stata affidata esternamente dal Comune e quindi non era scontato". Al terzo giorno della fiera di maggio, con la serata di sabato ancora da venire e la giornata di chiusura oggi con l’incognita maltempo, l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, è netto nel suo giudizio, seppur non definitivo, sulle sorti di un’organizzazione così complessa. In questi giorni della kermesse la sua presenza tra i banchi e le attività ambulanti non è mai venuta meno: "Ho avuto la possibilità di parlare e ascoltare dalla voce degli stessi commercianti un loro parere su come stiano andando le cose e posso dire che ho ricevuto soltanto pareri positivi. Non solo – spiega Eliantonio al Carlino – molti hanno addirittura sostenuto che le cose siano andate addirittura meglio rispetto al passato, soprattutto sotto il profilo della fruibilità. La scelta, nonostante l’aumento dei banchi (462, +24 rispetto all’anno scorso, ndr), di allungare le bancarelle fino in fondo a corso Garibaldi ha fatto sì che non ci fossero affollamenti e si potesse camminare meglio, senza pestarsi i piedi. Bene anche la scelta di realizzare un’area food dove consumare i pasti in piazza Diaz togliendo i posti a sedere a tutti i ristori del viale della Vittoria, ha snellito il percorso. Lo abbiamo deciso in rispetto della legge, cosa che in passato non avveniva". Però ha anche limitato quei commercianti, colpiti dalla misura e costretti a una netta riduzione degli introiti; poi l’area dei tavoli e delle panche di piazza Diaz: è davvero risicata, pochi posti e senza un controllo per il decoro.

Come confermato dall’area mobilità, ieri, soprattutto la mattina e il primo pomeriggio, l’affluenza alla fiera è stata molto ridotta rispetto ai primi due giorni, complice, paradossalmente, il meteo davvero estivo che ha spinto molti a optare per il mare. Meglio in serata, compreso l’intrattenimento in piazza Pertini. Come accennato in precedenza, il sistema della mobilità e della viabilità messo in campo nei primi due giorni e mezzo ha funzionato abbastanza bene; in parte per una leggera, ma evidente diminuzione delle presenze, dall’altra per la preparazione all’evento da parte degli uffici preposti e il lavoro capillare svolto dal personale della polizia locale assieme a quello di Ancona Servizi dedicato alla sosta e alla mobilità appunto. In questi giorni il Coc (Centro operativo comunale) è sempre stato attivo. Oggi ultimo test probante per la viabilità, con il massimo sforzo profuso anche dal servizio del Trasporto pubblico locale garantito da Conerobus.