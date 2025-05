"Piccoli disservizi. Sistemiamo tutto"

Marcello Nicolini è seduto con il suo staff a mangiare, intorno Portonovo splende: "La stagione è iniziata da marzo, e quando c’è tempo bello Portonovo è così, tanta gente al mare, ma anche al ristorante, turisti e anconetani. Il tempo bello aiuta, indubbiamente. Il primo maggio è andato molto bene, c’era molta gente, ma ho visto anche altri primo maggio migliori. La spiaggia è ancora da sistemare, in alcuni tratti, ma come ogni anno entro la metà di maggio sarà sistemata a dovere. E’ chiaro che questo sole e queste giornate accentuano il problema, che però non è un problema. Finché tutto non va a regime c’è qualche piccolo disservizio, tutto qui. La prossima settimana cominceranno a sistemare tutto".