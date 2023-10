"Cinematica" porta l’icona Carlson

Un’anteprima d’eccezione con Carolyn Carlson, vera icona della danza, e poi tre giorni di eventi sotto il segno del rapporto tra immagine e movimento nelle arti visive e performative. Il decimo "Cinematica Festival" esplora il tema dell’anima, cominciando con ‘L’anima e la danza’, omaggio alla danzatrice e coreografa che da venerdì 20 a domenica 22 nella scuola Studio Danza terrà una masterclass esclusiva. Domenica (ore 19) la Carlson sarà ospite della ‘Fenice’ di Osimo per una serata che prevede proiezioni video, lo spettacolo ‘Mandala’ e il dialogo con la giornalista Francesca Pedroni.

Giovedì 26 il festival entra nel vivo ad Ancona. Si inizia all’Auditorium Buon Pastore con un convegno su corporeità e nuovi media, sulla relazione tra intelligenza artificiale e spiritualità. A seguire consegna dei diplomi del corso ‘Nuove tecnologie per la performance. Corpo e spazio pubblico’ nato al Dipartimento di ingegneria edile e architettura della Politecnica delle Marche. Chiude la giornata ‘Pindarico. Fluttuazioni sonore per cori ed elettronica’, a Santa Maria della Piazza di Ancona, dove il compositore elettronico Paolo Bragaglia ‘interagirà’ con i cori ‘Ferretti’ e ‘Orlandini’.

Tra gli eventi di venerdì 27 ci sono lo spettacolo di danza site specific ‘Anime’ della compagnia romana Atacama, la proiezione del film ‘L’arpa Birmana’ di Kon Ichikawa, restaurato in 4K, e l’audiovisual set dei romani Plaster e Franz Rosati, mix di elettronica e arte visiva digitale.

Sabato 28 alla Mole di Ancona aprirà ‘Cinematica Kids anime e animazione’, serie di eventi per bambini e ragazzi con un focus sugli anime giapponesi, tra giochi, mercatini, laboratori e proiezioni. Alle ore 19 da non perdere ‘Omaggio a Sakamoto’, con le parole di Giuseppe La Spada, artista e fotografo, e la musica del grande musicista giapponese eseguita al piano da Arturo Stàlteri. A seguire un grande evento: ‘Dialogue avec Shams’, performance-spettacolo della danzatrice sufi iraniana Rana Gorgani, unica derviscia rotante al mondo a esibirsi in pubblico. Chiude la giornata l’audiovisual set di Camilla Pisani, che presenterà il suo album ‘Phant’.

Domenica 29 ‘Cinematica Kids’ proporrà in esclusiva la première della seconda serie di ‘Pinocchio and Friends’, creata da Iginio Straffi. Gran finale con il ‘Dance Me Day’. La Mole ospiterà ‘Peaceful Places’ di Margherita Landi e Agnese Lanza, laboratorio performativo con visori 3D, e la proiezione dei progetti finalisti di ‘Cinematica Videodance Competition’. Al Teatro delle Muse, in collaborazione con Marche Teatro, si vedranno ‘Anonima’ di Cecilia Ventriglia, creazione istantanea di un polittico a più pannelli pittorici incentrati sul binomio essere umanoessere divino, e ‘X’ (concept di Olimpia Fortuni e suono di Katatonic Silentio), un’esperienza sensoriale in equilibrio tra reale e surreale.

"Il tema dell’anima – spiega Simona Lisi – arriva dopo quelli del tatto e della natura. Ora ci rivolgiamo alla parte più spirituale della nostra relazione con il Mondo". Lodi al festival sono venuti dall’assessore Manuela Caucci ("Cinematica ha anche una rilevanza sociale") e dal professor Gianluigi Mondaini, mentre Velia Papa, direttore di Marche Teatro, ha sottolineato l’importanza di "mantenere viva la collaborazione con il festival su un terreno comune di competenza come la danza di ricerca".

Raimondo Montesi