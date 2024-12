Comune, Latini non convince Pirani. E intanto il Natale è ancora fermo

Quella di giovedì scorso non è sembrata una seduta di pace in Consiglio comunale tra tutta la maggioranza osimana. Il leader delle Liste civiche Dino Latini ha votato sempre a favore con delibere tutte approvate, ma i suoi interventi simili a lezioni a microfono potrebbero pesare sulla scelta del sindaco Francesco Pirani, che entro martedì dovrà decidere se ritirare le dimissioni. Il sindaco potrebbe tornare sulla sua scelta, protocollata in Comune il 15 novembre, e riprendere in mano le redini del Palazzo ma vuole garanzie di governo stabile per tutti i quattro anni e mezzo che rimangono, su questo è stato chiaro. Oggi e domani potrebbero essere ancora giorni decisivi per definire i dettagli di un accordo scritto che Pirani ritiene indispensabile, ma Latini, oltre alla promessa di voto allineato, non vorrebbe andare oltre. Improbabile poi che decida di fare il passo indietro, cioè di dimettersi dal Consiglio comunale. Tutto è ancora possibile però. L’incertezza c’è su tutti i fronti, anche su quello del Natale: se oggi quasi tutti i Comuni della Valmusone accendono le luminarie e gli abeti posti nelle piazza principali, Osimo è ancora al buio, non solo metaforicamente. Luminarie e albero sarebbero garantiti, anche se non accesi ancora, ma per gli eventi e gli allestimenti fino all’Epifania, nonostante la variazione di bilancio da 120mila euro proprio per il Natale deliberati lunedì scorso in Consiglio, non c’è ancora certezza.