"Conerobus, situazione difficile ma nella norma"

Conerobus registra una "situazione finanziaria difficile ma nella norma". È quanto precisano con una nota il presidente e l’amministratore delegato dell’azienda Italo D’Angelo (foto) e Giorgio Luzi spiegando che "l’indebitamento verso i fornitori alla data del 30 settembre (quindi alla chiusura provvisoria del terzo trimestre) ammontava a poco più di 10 milioni di euro".

La cifra che emerge dalla contabilità - si legge nella nota trasmessa dal Comune - va ridotta di poco più di 2 milioni, somma relativa ai contributi agli investimenti per il rinnovo del parco automezzi che viene erogata successivamente al saldo delle fatture d’acquisto quindi non contabilizzata anche se certa in quanto prevista dai decreti di assegnazione.

I rimanenti 8,5 milioni sono equamente distribuiti tra debiti di funzionamento e debiti derivanti dagli investimenti. La società nell’esercizio 2022 ha riportato perdite per oltre 4 milioni di euro. La situazione finanziaria dunque "rimane difficile ma nella norma".