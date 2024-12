Confindustria incontra i sindacati

Un incontro positivo, che ha fatto emergere numerosi punti di condivisione e di possibile collaborazione quello che si è svolto nella sede di Confindustria Ancona tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e quelli dell’Associazione industriali. Presenti Marco Bastianelli e Gianluca Toni per la CGIL, Giorgio Andreani per la UIL, Alessandro Mancinelli e Andrea Cocco per la CISL, il presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli, il Vicepresidente delegato al welfare Armanda Moriconi, il Direttore Paolo Centofanti e il funzionario Stefano Sansonetti. Si è discusso di principali temi relativi alla situazione economica del nostro territorio, delle prossime sfide che le nostre imprese dovranno affrontare e di come costruire insieme potenziali azioni future. Condivisa la profonda preoccupazione per le situazioni di crisi che si stanno manifestando, con specifica attenzione all’area montana e chiamano ad una rapida e comune riflessione su strumenti e azioni da porre in atto per favorire rinnovamento e rafforzamento della manifattura – e dell’occupazione - sul territorio. In particolare, un focus è stato sul tema della formazione, con un duplice obiettivo: da un lato condividere un percorso basato su una vera e propria “rivoluzione” delle competenze dall’altro mettere in campo azioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e superare il “mismatch”.