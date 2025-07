Crematorio "Sospendete quell’impianto"

Impianto di cremazione al cimitero di Tavernelle, i cittadini presenti e ascoltati durante i lavori della III e IV Commissione che si è svolta ieri a Palazzo del Popolo. Al centro del dibattito la presentazione al consiglio comunale da parte di Francesco Rubini, della mozione che chiede la sospensione dell’iter per realizzare il forno. Dopo le polemiche, in alcuni casi molto aspre, dei mesi scorsi (fino alle minacce ricevute dall’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini) la giunta ha deciso di ‘congelare’ i lavori che probabilmente partiranno dopo le elezioni regionali di fine settembre. Questioni tecniche, ma anche di consenso visto che il Comitato Aria Nostra è stato capace di raccogliere 4200 firme presentate a inizio giugno al sindaco Silvetti. Il problema e i presunti rischi per la salute dei residenti, tuttavia, sono stati soltanto posticipati di qualche mese.

La consigliera di maggioranza, Annalisa Pini, che ieri aveva annunciato una sua mozione sull’argomento, ha ritirato il testo: "La giunta ha dato l’ok al via delle analisi e del monitoraggio in accordo con l’Arpam" ha detto la Pini, entrata in contrasto durante la partecipata e accesa seduta consiliare sia con i cittadini che con i consiglieri di minoranza, in particolare con Rubini. Lo stesso ex candidato a sindaco per Altra Idea di Città è il firmatario della mozione che la prossima settimana verrà discussa e votata in consiglio e che quasi sicuramente la maggioranza di centrodestra boccerà: "Chiedo la sospensione dell’impianto in attesa del Piano di Coordinamento da parte della Regione, delle analisi ante operam, le valutazioni sulle distanze dall’area urbana e il piano di sorveglianza sanitaria" ha detto Rubini dopo aver snocciolato tutti i punti della mozione. Ieri pomeriggio il Comitato ha incontrato il candidato di centrosinistra alle regionali, Matteo Ricci, mentre l’8 luglio toccherà a Francesco Acquaroli.