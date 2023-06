Criobanca delle Marche: nuovi farmaci e medicina personalizzata

Taglio del nastro per la prima criobanca delle Marche ad Ancona con l’obiettivo di mettere a punto nuovi farmaci per la medicina personalizzata. Il progetto mette in rete tre università, dieci aziende e la Fondazione Cluster Marche.

La Criobanca Marche Biobank "mette insieme tutte le migliori intelligenze della nostra regione: le tre università, la ricerca scientifica, ma soprattutto anche le aziende farmaceutiche", ha commentato l’assessore regionale alla Sanità e vicepresidente della giunta, Filippo Saltamartini, all’inaugurazione avvenuta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.

Il progetto, del valore complessivo di 10,3milioni di euro, è cofinanziato dalla Regione Marche con i fondi Fesr (5,4milioni), e da un partenariato costituito da 3 università marchigiane (Univpm, Uniurb, Unicam), 10 aziende marchigiane (capofila Diatheva, Angelini Pharma, Bimind, Diatech Pharmacogenetics, Pharmaprogress, Prosopika, Prosilas, Mivell, Recusol, Gluos) e dalla Fondazione Cluster Marche.