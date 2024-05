Dalla pandemia ai tempi dei social, ecco il nuovo brano di Matteo Greco

La musica per fotografare la società in cui viviamo. Matteo Greco esce con un’altra canzone manifesto dopo il singolo simbolo della pandemia "Un grido contro la paura" e altri brani che hanno toccato temi contemporanei. Uno degli ultimi era stato "La nonna in cantina". Una nonna in formato cartone animato che si chiudeva in cantina sperando in tempi migliori. Era scoppiata da poco la guerra in Ucraina. "Vivere è solo il nostro tempo per ridere un po’" è il titolo del nuovo brano che uscirà il 29 maggio con un videoclip disponibile sulle piattaforme online. Il perché di questa nuova canzone la spiega il cantautore stesso al Carlino. "Nasce per riportare una fotografia dei tempi che stiamo vivendo – racconta Greco – descrive le persone che siamo nell’epoca dei social network e la contraddizione del voler apparire piuttosto che essere. Una canzone che ha anche un messaggio positivo perché invita a ritrovare in tutti un lato buono. La domanda del ritornello ’vivere è solo il nostro tempo per ridere un po’ lo fa capire. In ogni canzone che ho scritto ho affrontato spesso argomenti crudi ma lasciato sempre messaggi positivi per far entrare l’ascoltatore prima nel problema poi nella soluzione. Bisogna ascoltarla tutta".

Anche questo brano è edito da Mami Music, l’etichetta di Greco. La canzone è già online come brano musicale nelle piattaforme dedicate e si può richiedere anche nei negozi di dischi. Per vedere il videoclip invece bisogne attendere ancora qualche giorno. "Ci ho messo un po’ per scriverla – continua Greco – ho voluto scegliere le parole giuste per descrivere piccole fotografie del mondo e sensazioni. Il videoclip è stato fatto tutto in primo piano, un scelta voluta per evidenziare le espressioni del viso e trasmettere stati d’animo".

Tra i passaggi del testo la frase "ci sono persone che ricordano quei loro anni migliori e non si accorgono che sono ancora tutti lì fuori". "È un invito a dare sempre il meglio di sé – osserva Greco – nella vita fino alla fine".