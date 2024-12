De Gasperi, una mostra per lo statista

La figura di Alcide De Gasperi in una mostra a lui dedicata. Dal 17 al 23 dicembre prossimi sarà possibile visitare l’evento ‘Servus inutilis – Alcide De Gasperi e la Politica come servizio’ alla Chiesa del Gesù (davanti al Palazzo degli Anziani. L’iniziativa è dell’ex Presidente del Consiglio Comunale Tommaso Sanna in occasione del settantesimo anno dalla scomparsa dello statista avvenuta nel 1954 a Borgo Valsugana. La mostra, esposta al Meeting per l’amicizia dei Popoli di Rimini nello scorso agosto, è proposta dalla Fondazione De Gasperi: "Parlare di Alcide De Gasperi è doveroso, in quanto gli eventi avvenuti nella sua esistenza sono stati tanti e tali da aver cambiato un Paese che usciva duramente provato dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale _ spiega Sanna _. Inoltre, in un momento in cui la politica si trova a dover convivere con una crisi perenne, testimoniata in modo evidente dall’astensionismo che ormai è diventato il protagonista assoluto delle recenti consultazioni elettorali. La figura di De Gasperi, sempre sorretta da una fede incrollabile, ci testimonia un’esistenza operosa al servizio della comunità. Grande l’intuizione di dar vita all’Unione Europea, coltivando un sogno che sembrava impensabile fino a qualche anno prima, resa possibile dalla vicinanza con il tedesco Konrad Adenauer e il francese Robert Schuman, dimostra come il pensiero degasperiano fosse lungimirante". Gli orari della mostra sono i seguenti: il mattino dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 16 alle 19. Domenica 22 dicembre la mostra potrà essere visitata solamente il pomeriggio.