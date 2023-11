"Dedicato a noi",. Ligabue raddoppia al PalaPrometeo

Secondo appuntamento con Ligabue al PalaPrometeo di Ancona. Questa sera (ore 21) il rocker di Correggio concede il bis, per la gioia dei suoi tanti fan marchigiani. E’ molto probabile che i più accaniti tra di loro, dopo aver visto il concerto di ieri, decidano di tornare al palasport dorico anche oggi, anche perché il ‘Dedicato a noi Tour’ prevede una scaletta diversa per ogni concerto, e ‘tante sorprese che renderanno ogni esibizione unica’. Naturalmente a fare da filo conduttore all’esibizione saranno i brani del nuovo album del Liga ‘Dedicato a noi’, anche se non mancheranno alcuni dei classici del repertorio, quelli più amati dal pubblico.