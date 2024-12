Derby per la capolista La Nef. La Nova fa visita alla Sir Umbria

C’è il derby di Falconara per la capolista Osimo che guida la classifica assieme a Rubicone e Sir Umbria. Quest’ultima ospiterà Loreto, con la formazione di coach Iurisci che andrà a caccia del sorpasso in classifica. Castelferretti in trasferta col Bottega a Morciola di Vallefoglia.

B maschile (girone E), decima giornata. Osimo-San Severino Marche 3-0, Bellaria Igea-Sir Umbria 0-3, Macerata-Forlì 3-0, Rubicone-Montorio 3-0, San Marino-Bottega 3-1, Loreto-Riccione 3-1, Castelferretti-Falconara 3-0. Classifica: Rubicone, SIr Umbria e Osimo 24; Loreto 23; Castelferretti 21; Macerata 19; Forlì e San Marino 14; Bottega e Montorio 11; Riccione 10; Falconara 9; San Severino Marche 6; Bellaria Igea 0. Prossimo turno. 21/12: Falconara-Osimo (ore 18), Forlì-Bellaria Igea, Montorio-Macerata, San Severino Marche-Rubicone, Bottega-Castelferretti (ore 17), Sir Umbria-Loreto (ore 17), Riccione-San Marino.

Chiusura d’anno con una salita ripida per la Clementina che domenica salirà sul campo della prima in classifica, Bologna. La Pieralisi ospiterà domani Forlì, con le jesine che non potranno sbagliare contro la quart’ultima tornando a giocare in casa dopo tre trasferte di fila. B1 femminile (girone C), decima giornata. Eagles Mestrino-Jesi 0-3, Aduna Padova-Cesena 2-3, Riccione-Teramo 3-0, Forlì-Ravenna 1-3, Clementina-Vicenza 0-3, Giorgione Castelfranco Veneto-Bologna 1-3, Arena Castel D’Azzano-Imoco San Vendemiano 3-1. Classifica: Bologna 25; Vicenza 23; Riccione 21; Aduna e Cesena 18; Arena 17; Imoco 16; Giorgione e Jesi 15; Ravenna 12; Forlì e Clementina 9; Teramo ed Eagles 6. Prossimo turno. 21/12: Imoco-Eagles, Teramo-Aduna, Ravenna-Riccione, Jesi-Forlì (ore 17:30), Vicenza-Arena. 22/12: Cesena-Giorgione, Bologna-Clementina (ore 18:30).