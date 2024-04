Design Week a Milano, la Diasen debutta con "Il bosco in una stanza"

Diasen al debutto alla Milano Design Week 2024 con "Il bosco in una stanza", opera di Giulio Iacchetti - autorevole industrial designer - esposta nella galleria milanese Rossana Orlandi. Specializzata in soluzioni per l’architettura green e il comfort sostenibile, l’azienda propone materiali naturali della tradizione mediterranea - sughero, argilla, calce e pietra pomice per realizzare soluzioni architettoniche e di interior design. Con l’obiettivo di "far vivere agli ospiti l’esperienza di trovarsi in un metaforico bosco di sughero".