Destiny: un nome, un grande futuro. Il portacolori Stamura brilla nei 400

Partenza record al PalaCasali di Ancona. Nel Meeting della Befana di inizio stagione arriva l’acuto sui 400 metri del diciottenne Destiny Omodia che vince con 48"10 e firma il nuovo primato regionale under 20 indoor. Si prende gli applausi il giovane portacolori della Sef Stamura Ancona, superando nettamente un limite rimasto imbattuto dal 2007 quando Alessandro Berdini riuscì a correre in 48"78. Per il talento allenato da Stefano Luconi è anche un risultato decisamente interessante verso la rassegna tricolore di categoria in programma tra meno di un mese, nel primo weekend di febbraio. Dall’anno scorso si dedica alla specialità, dopo aver cominciato nei salti, e vanta un personale di 47"81 outdoor ma adesso può festeggiare la migliore prestazione juniores marchigiana di sempre al coperto (o su pista corta, in base all’attuale regolamento). Notevole anche il successo ottenuto nella gara, partendo in quarta corsia, davanti a un atleta di valore nazionale come il bresciano Andrea Federici (Atl. Biotekna) che finisce in 48"43 al debutto indoor. A proposito di azzurri: buon esordio nei 200 di Diego Pettorossi (Libertas Unicusano Livorno) con 21"03 avvicinando il personale in sala di 20"95 stabilito due anni fa oltreoceano. Lo sprinter bolognese, che ha partecipato alle ultime Olimpiadi, si aggiudica la sfida con l’argento europeo della 4x400 Edoardo Scotti (Carabinieri, 21"60) mentre è quarto Alexandr Muzi (Sef Stamura Ancona) in 22"15 a quattro centesimi dal suo primato indoor. Nell’alto la vicecampionessa italiana allieve Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese) apre con un successo a quota 1.65. Sempre nei salti, ma nel triplo, la tricolore cadette dell’anno scorso Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona) debutta tra le under 18 con la misura vincente di 11.66. Al maschile nel peso lo junior Augusto Cecchetti, umbro dell’Atletica Avis Macerata e bronzo alla rassegna indoor della passata stagione, allunga di quasi un metro fino a 16.36 ma coglie il personale anche il compagno di club Mattia Pasquetti con 15.68. Tra gli allievi si fa notare Osazuwa Eric Uyi (Sef Stamura Ancona) con 13.03 all’esordio nella categoria, dietro all’emiliano Lorenzo Santese (Atl. Estense, 14.88). Nel peso femminile Beatrice Stagnaro (Atl. Avis Macerata), tricolore cadette del disco, fa il suo ingresso tra le under 18 con 11.36. Sul rettilineo, nei 60 ostacoli allievi, terzo crono in batteria dell’osimano Lorenzo Cristofanetti (Team Atl. Marche) con il personale di 8"69. Nella gara femminile secondo posto della promessa Eleonora Fazi (Sport Atl. Fermo, 9"24), tra le allieve 9"07 per Adjo Gloria Gagba (Tam). Si migliora nel lungo il 21enne Luca Peroni (Tam) con 6.95 e stesso piazzamento nell’alto per il filottranese Lorenzo Falappa (Tam) 1.91 con il successo di Davide Attene (Atl. Olbia) 1.97. Nei 1500 terza Azzurra Ilari (Atl. Civitanova, 4’44"11).