Detenuto morto in cella di isolamento: "Nessuna istigazione al suicidio"

Si era ucciso in cella di isolamento, il 5 gennaio dello scorso anno, nel carcere di Montacuto, ora la Procura di Ancona ha chiesto l’archiviazione per la morte di Matteo Concetti, 25 anni, fermano. Il pm Marco Pucilli aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dopo che la madre del giovane aveva presentato un esposto, attraverso il suo avvocato Giacomo Curzi, sostenendo che il figlio, affetto da disturbi psichici era stato lasciato solo e non sarebbe dovuto finire in cella di isolamento. La donna chiedeva di indagare sul gesto estremo del figlio ravvisando possibili responsabilità da parte delle istituzioni. Per la Procura però, che aveva poi anche disposto l’autopsia sul corpo del giovane, non ci sono elementi per proseguire dal punto di vista penale. L’esame autoptico aveva confermato la morte per suicidio, "una asfissia meccanica violenta". La richiesta di archiviare il caso è arrivata in questi giorni e i familiari del 25enne potranno decidere se opporsi o meno chiedendo ulteriori indagini.

Ieri mattina intanto c’è stato un intervento per un tentato suicidio in centro. Qualcuno inizialmente ha pensato all’inseguimento di un ladro, altri ad una rapina per via delle sirene che, attorno alle 13, hanno iniziato a suonare insistentemente in centro. Non erano però per nessuna delle due ipotesi. Le volanti della polizia sono arrivate in emergenza in via Palestro dopo la chiamata fatta al 112 dove era stato indicato che c’era un uomo che voleva buttarsi da un palazzo. Gli agenti sono arrivati a sirene spiegate e hanno incrociato per la strada la persona che voleva suicidarsi. Era ferita alle braccia, probabilmente per gesti autolesionistici. Si è creato un po’ di trambusto ma poi l’uomo, di nazionalità romena, con problemi di droga, un paziente anche psichiatrico, è stato bloccato e fatto portare in ospedale.

ma. ver.