Docenti: problema tecnico, annullate le nomine

Ancona, 5 novembre 2024 – Manca poco all’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico ma ci sono ancora diversi aspetti da sistemare da parte dell’ufficio scolastico regionale. Come la questione delle nomine, visto che sono ancora da ultimare quelle relative ai supplenti che entro domani dovrebbero essere finalizzate sia per i posti a copertura comuni sia per quelli di sostegno.

Inoltre proprio ieri è stato comunicato che, probabilmente a causa di un problema tecnico informatico, il turno di nomina relativo agli incarichi a tempo determinato delle graduatorie a esaurimento e delle graduatorie di supplenza (G.A.E. e G.P.S) è stato annullato. In pratica i docenti che martedì avevano preso servizio si sono visti recapitare la comunicazione che la nomina era stata annullata: il problema, stando a quanto diffuso dall’ufficio scolastico, dovrebbe essere però risolto in queste ore.

Quanti sono gli studenti

Intanto, con oltre 61mila studenti (di cui 2582 con disabilità) pronti a varcare le soglie delle scuole tra una settimana, divisi in 3066 classi, Ancona si prepara a un anno scolastico da record, caratterizzato da numeri in crescita: 8.343 alunni, di cui 225 diversamente abili saranno nella scuola dell’infanzia; alla primaria avremo 17.460 alunni, di cui 934 diversamente abili; 12.360 alunni, di cui 612 diversamente abili frequenteranno la secondaria di primo grado mentre alla secondaria di secondo grado sono iscritti 23628 alunni (di cui 811 diversamente abili). In totale, gli alunni diversamente abili sono circa il 4% della popolazione studentesca.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti – ha detto il direttore dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico – per favorire l’inclusione e il benessere di tutti gli studenti sono stati stanziati fondi per l’acquisto di nuovi materiali didattici, per l’adeguamento degli ambienti scolastici e per la formazione del personale. E’ nostra intenzione consentire a tutti gli studenti di accedere a percorsi educativi adeguati alle loro necessità”.

Quanti sono i prof

Nella nostra provincia sono pronti a salire in cattedra 21.968 docenti, con 18.668 insegnanti su posto comune e 3.300 sul sostegno. Quest’ultimo settore, in particolare, è stato coperto al 100% da personale specializzato, ad eccezione delle deroghe. I posti di sostegno non assegnati durante le immissioni in ruolo sono stati affidati a docenti adeguatamente formati, iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze. “L’impegno collettivo della comunità scolastica delle Marche è fondamentale per garantire un anno scolastico all’insegna della serenità e della collaborazione – ha aggiunto D’Amico – siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro, sempre al fianco degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, per garantire un’istruzione inclusiva ed efficiente”.